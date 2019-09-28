Власти Мавритании арестовали нелегальных мигрантов

Власти Исламской Республики Мавритания (ИРМ) предотвратили отправку более 100 нелегальных мигрантов из порта Нуадибу (северо-запад страны) в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, новость распространили органы безопасности страны.

Как отмечается, мигранты, арестованные в ходе серии операций мавританской береговой охраной, жандармерией и полицией, являются выходцами из разных государств Африки. Все они, по данным властей ИРМ, уже высланы в свои страны.

Порт Нуадибу расположен на берегу Атлантического океана, на восточном побережье мыса Кап-Блан. Нуадибу, начиная с минувшего десятилетия, стал отправной точкой для африканских мигрантов, которые пытаются достичь на лодках, катерах и различных плавсредствах Канарских островов (принадлежат Испании) и континентальной Европы.