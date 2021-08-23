В Марокко продлили режим чрезвычайного санитарного положения

В Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 813 тыс

Власти Марокко в понедельник продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению пандемии коронавируса, до 31 октября 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По данным на вечер 23 августа, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 813 тыс. С 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 11 889 человек, выздоровели более 730 тыс. пациентов.