Власти Мали высылают посла Франции

Власти Мали потребовали от посла Франции Жоэля Мейера покинуть страну в течение 72 часов.

Власти Мали потребовали от посла Франции Жоэля Мейера покинуть страну в течение 72 часов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, посол Франции в Бамако был вызван в МИД Мали после критики французских властей в адрес переходного правительства африканской страны.

В ходе встречи от французского дипломата потребовали покинуть страну в течение 72 часов.

Отношения между двумя странами усугубились после заявлений о том, что солдаты ЧВК Вагнера будут размещены в Мали, ситуация еще больше накалилась на фоне резкой риторики официальных лиц.

Руководство хунты, пришедшее к власти в Мали в результате переворота 24 мая 2021 года, 2 января объявило о решении отложить демократические выборы на 5 лет.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) 9 января провело внеочередное собрание в Аккре, столице Ганы, по данному поводу.

Франция 12 января представила заявление в поддержку санкций ЭКОВАС в отношении Мали в Совет Безопасности ООН (СБ ООН).

Документ, предусматривавший поддержку санкций СБ ООН, был заблокирован Китаем и Россией.