​Власти Мали сообщили о 19 погибших в результате нападения на отель

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил о том, что в результате нападения и захвата заложников в отеле в столице страны Бамако погибли 19 человек, еще семь пострадали.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, он добавил, что два боевика, совершивших нападение, убиты.

Таким образом, общее число погибших составляет 21 человек.

Ранее, по данным миротворцев миссии ООН, сообщалось, что в гостинице Radisson Blu в Мали были обнаружены тела 27 погибших.

Утром 20 ноября в отеле Radisson Blu в столице Мали началась стрельба. В заложники были взяты около 170 человек. По новым данным, 19 постояльцев и сотрудников отеля погибли, семь человек пострадали. Два боевика были убиты во время проведения операции по освобождению заложников.