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Власти Мали потребовали от шведского посла покинуть страну

Власти Мали потребовали от шведского посла покинуть страну Послу Швеции в Мали заявили о необходимости покинуть страну после заявления Стокгольма о сокращении помощи Бамако.
Другие страны
9 августа 2024 г. 16:25
Власти Мали потребовали от шведского посла покинуть страну

Послу Швеции в Мали заявили о необходимости покинуть страну после заявления Стокгольма о сокращении помощи Бамако.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сокращение помощи связано с разрывом связей с Киевом.

"Посол Швеции в Бамако, вызванный в МИД, получил уведомление о необходимости покинуть страну в течение 72 часов после враждебного заявления ее министра международного сотрудничества и торговли в отношении Мали", - говорится в сообщении ведомства в соцсети "X".

На днях власти Мали объявили о разрыве дипотношений с Украиной, выступившей в поддержку воюющих с правительственными войсками повстанцев-туарегов.

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Версия на английском языке Mali demands Swedish ambassador to leave country

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