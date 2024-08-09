Власти Мали потребовали от шведского посла покинуть страну

Послу Швеции в Мали заявили о необходимости покинуть страну после заявления Стокгольма о сокращении помощи Бамако.

Послу Швеции в Мали заявили о необходимости покинуть страну после заявления Стокгольма о сокращении помощи Бамако.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сокращение помощи связано с разрывом связей с Киевом.

"Посол Швеции в Бамако, вызванный в МИД, получил уведомление о необходимости покинуть страну в течение 72 часов после враждебного заявления ее министра международного сотрудничества и торговли в отношении Мали", - говорится в сообщении ведомства в соцсети "X".

На днях власти Мали объявили о разрыве дипотношений с Украиной, выступившей в поддержку воюющих с правительственными войсками повстанцев-туарегов.