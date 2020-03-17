Власти Малайзии подтвердили первый случай смерти от коронавируса

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Малайзийские власти подтвердили первый случай смерти от коронавируса нового типа, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Cкончался 60-летний мужчина. 193 человека, которые контактировали с ним, помещены в домашний карантин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.