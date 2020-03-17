Власти Малайзии подтвердили первый случай смерти от коронавируса

Малайзийские власти подтвердили первый случай смерти от коронавируса нового типа, сообщает Report со ссылкой на Reuters.
Cкончался 60-летний мужчина. 193 человека, которые контактировали с ним, помещены в домашний карантин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.