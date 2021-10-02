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Власти Малави задействовали военных для разгона протестующих водителей

Власти Малави задействовали военных для разгона протестующих водителей Власти Малави задействовали военных для сопровождения поставок бензина на автозаправочные станции, которые начали ощущать серьезный недостаток топлива из-за продолжающейся третий день забастовки водителей бензовозов.
Другие страны
2 октября 2021 г. 08:33
Власти Малави задействовали военных для разгона протестующих водителей

Власти Малави задействовали военных для сопровождения поставок бензина на автозаправочные станции, которые начали ощущать серьезный недостаток топлива из-за продолжающейся третий день забастовки водителей бензовозов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France Presse (AFP) со ссылкой на армейское командование африканской страны.

"Мы призываем население не препятствовать действиям военных, - говорится в заявлении Минобороны. - Вооруженные силы будут проводить нынешнюю операцию до тех пор, пока не произойдет нормализация ситуации с доставкой топлива". Решение об использовании армии было принято после того, как на ряд водителей, которые отказались присоединиться к забастовке, были совершены нападения.

AFP отмечает, что военные сопровождают перевозки топлива от границ страны до складов, а затем до АЗС. Информации о том, используются ли военные в качестве водителей бензовозов или они только обеспечивают сопровождение машин, нет.

Забастовка водителей бензовозов началась в Малави в среду. Они требуют от работодателей повышения зарплат.

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Версия на азербайджанском языке Malavidə sürücülərin tətilini dağıtmaq üçün ordudan istifadə olunub

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