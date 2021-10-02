Власти Малави задействовали военных для разгона протестующих водителей

Власти Малави задействовали военных для сопровождения поставок бензина на автозаправочные станции, которые начали ощущать серьезный недостаток топлива из-за продолжающейся третий день забастовки водителей бензовозов.

Власти Малави задействовали военных для сопровождения поставок бензина на автозаправочные станции, которые начали ощущать серьезный недостаток топлива из-за продолжающейся третий день забастовки водителей бензовозов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France Presse (AFP) со ссылкой на армейское командование африканской страны.

"Мы призываем население не препятствовать действиям военных, - говорится в заявлении Минобороны. - Вооруженные силы будут проводить нынешнюю операцию до тех пор, пока не произойдет нормализация ситуации с доставкой топлива". Решение об использовании армии было принято после того, как на ряд водителей, которые отказались присоединиться к забастовке, были совершены нападения.

AFP отмечает, что военные сопровождают перевозки топлива от границ страны до складов, а затем до АЗС. Информации о том, используются ли военные в качестве водителей бензовозов или они только обеспечивают сопровождение машин, нет.

Забастовка водителей бензовозов началась в Малави в среду. Они требуют от работодателей повышения зарплат.