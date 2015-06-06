Власти малайзийского штата Сабах объявили 8 июня днем траура

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Малайзийский штат Сабах объявил 8 июня днем траура в знак скорби о жертвах произошедшего там землетрясения.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу главный министр штата Муса Аман.

Ранее сообщалось, что жертвами стихии, по последним данным, стали 11 человек, еще 8 остаются в списках пропавших без вести, в больницы Сабаха поступили два десятка раненых.

По данным спасателей, среди тех, кто мог оказаться изолирован на склонах и вершине горы Кинабалу, - подданные самой Малайзии, а также жители Великобритании, Китая, Сингапура, США, Таиланда, Турции, Филиппин и Японии.

"Флаг штата будет приспущен до половины во всех государственных учреждениях и офисах", - сообщает газета New Straits Times.

Малайзийские власти делают все возможное для того, чтобы спасти пострадавших от удара стихии, заявил в субботу премьер-министр Малайзии Наджиб Разак.