Власти Малайзии заявили, что пока не приняли дальнейших шагов в отношении тела Ким Чен Нама

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Власти Малайзии пока не приняли решение, какие дальнейшие шаги нужно предпринять в отношении тела Ким Чен Нама, который был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам замминистра здравоохранения страны Хилми Яхая.

По его словам, полиция 10 марта завершила судебно-медицинскую экспертизу и направила тело в распоряжение минздрава.

Согласно законодательству, не существует временных ограничений, когда тело может быть выдано. При этом он уточнил, что на практике тело умершего должно выдаваться ближайшим родственникам. "Учитывая резонанс, необходимо время, чтобы принять решение", - добавил он.