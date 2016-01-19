Власти Малайзии выводят армейские и полицейские патрули на улицы из-за угрозы терактов

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Правительство Малайзии распорядилось ввести совместные полицейские и военные патрули в наиболее оживленных местах в связи с возросшей террористической угрозой. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Наджиб Разак по итогам состоявшего специального заседания Совета национальной безопасности, посвященного проблемам экстремизма.

"Жители страны могут продолжать свою обычную деятельность, власти контролируют ситуацию", - заверил Наджиб Разак.

Днем ранее министерство транспорта Малайзии сообщило, что на всех пунктах въезда в страну были усилены меры безопасности.