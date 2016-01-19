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    Власти Малайзии выводят армейские и полицейские патрули на улицы из-за угрозы терактов

    На всех пунктах въезда в страну были усилены меры безопасности

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Правительство Малайзии распорядилось ввести совместные полицейские и военные патрули в наиболее оживленных местах в связи с возросшей террористической угрозой. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС,  об этом  заявил премьер-министр страны Наджиб Разак по итогам состоявшего специального заседания Совета национальной безопасности, посвященного проблемам экстремизма. 

    "Жители страны могут продолжать свою обычную деятельность, власти контролируют ситуацию", - заверил Наджиб Разак.

    Днем ранее министерство транспорта Малайзии сообщило, что на всех пунктах въезда в страну были усилены меры безопасности.

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