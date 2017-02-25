Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Власти Малайзии намерены выдать ордер на арест северокорейского дипломата, которого хотят допросить в связи с убийством Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, по словам представителя полиции, в случае если дипломат в разумные сроки не свяжется с полицией и откажется от сотрудничества, будет выдан ордер на его арест.

Речь идет о втором секретаре посольства КНДР в Малайзии Хен Кван Суне.

Отметим, что в связи с убийством Ким Чен Нама розыскиваются 8 граждан Северной Кореи. Один из них был задержан, подозревается, что 4 уже удалось покинуть страну, но 2 все еще в Малайзии.

Сводный брат Ким Чен Ына был убит высокотоксичным ядом VX.