 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Власти Малайзии намерены выдать ордер на арест северокорейского дипломата

    Его хотят допросить по делу убийства сводного брата северокорейского лидера

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Власти Малайзии намерены выдать ордер на арест северокорейского дипломата, которого хотят допросить в связи с убийством Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, по словам представителя полиции, в случае если дипломат в разумные сроки не свяжется с полицией и откажется от сотрудничества, будет выдан ордер на его арест.

    Речь идет о втором секретаре посольства КНДР в Малайзии Хен Кван Суне.

    Отметим, что в связи с убийством Ким Чен Нама розыскиваются 8 граждан Северной Кореи. Один из них был задержан, подозревается, что 4 уже удалось покинуть страну, но 2 все еще в Малайзии.

    Сводный брат Ким Чен Ына был убит высокотоксичным ядом VX.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi