Власти Малайзии намерены отменить смертную казнь в стране

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Правительство Малайзии подготовило законопроект об отмене смертной казни. Его рассмотрят на ближайшем заседании парламента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Straits Times со ссылкой на министра в департаменте премьер-министра по вопросам юриспруденции Лиеу Вуй Кеонга.

По его словам, "проект готов, Генпрокуратура в скором времени представит его в парламенте". Министр отметил, что "пока не будет законодательно принято решение об отмене высшей меры наказания, в стране вводится мораторий на смертную казнь". Он указал, что "после введения моратория на смертную казнь появится пожизненное заключение, к которому будут приговариваться преступники".

Согласно законам Малайзии, высшая мера наказания предусмотрена за умышленное убийство, похищение с целью убийства заложников, транспортировку и распространение наркотиков, контрабанду оружия и другие преступления. Согласно данным правительства, с 2007 по 2017 год в стране были казнены 35 человек. Приговор приводится в исполнение через повешение.

В настоящее время в тюрьмах Малайзии находятся свыше 1,2 тыс. заключенных, приговоренных к высшей мере наказания.