На Мальдивах введен режим чрезвычайной ситуации

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Власти Мальдив объявили в стране режим чрезвычайного положения на 30 дней в связи с угрозой национальной безопасности, сообщает Report со ссылкой на AFP.

В конце сентября на катере, на котором президент Абдулла Ямин возвращался из Саудовской Аравии после совершения хаджа, прогремел взрыв. Супруга президента и его помощник получили легкие травмы. По версии следствия, взрыв был покушением на президента. 24 октября в рамках расследования был арестован вице-президент Ахмед Идиб, ему предъявлены обвинения в государственной измене.