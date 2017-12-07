Власти Лос-Анджелеса предупредили жителей о критической пожарной опасности - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Департамент по управлению чрезвычайными ситуациями Лос-Анджелеса распространил аварийное оповещение о критической пожарной опасности для местных жителей, передает Report со ссылкой на Синьхуа.

"Ночью сильные ветра приведут к чрезвычайной пожарной опасности. Будьте бдительными. Прислушивайтесь к указаниям властей", - говорится в текстовом сообщении, отправленном местным пользователям мобильных телефонов.

Напомним, что 5 декабря в штате Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

В южном округе Вентура эвакуировали 38 тыс. жителей. Огонь уже уничтожил более 150 домов, еще 3 тыс. зданий находятся под угрозой. Пожар распространился на площадь около 20 тыс. га.

В соседнем округе Лос-Анджелес пришлось переселить еще 150 тыс. жителей.

По последним данным, пострадали пятеро человек, из них трое – пожарные.