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    Власти Лос-Анджелеса предупредили жителей о критической пожарной опасности - ФОТО - ВИДЕО

    5 декабря в штате Калифорния введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров© AP Photo/Jae C. Hong

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Департамент по управлению чрезвычайными ситуациями Лос-Анджелеса распространил аварийное оповещение о критической пожарной опасности для местных жителей, передает Report со ссылкой на Синьхуа.

    "Ночью сильные ветра приведут к чрезвычайной пожарной опасности. Будьте бдительными. Прислушивайтесь к указаниям властей", - говорится в текстовом сообщении, отправленном местным пользователям мобильных телефонов.

    Напомним, что 5 декабря в штате Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

    В южном округе Вентура эвакуировали 38 тыс. жителей. Огонь уже уничтожил более 150 домов, еще 3 тыс. зданий находятся под угрозой. Пожар распространился на площадь около 20 тыс. га.

    В соседнем округе Лос-Анджелес пришлось переселить еще 150 тыс. жителей.

    По последним данным, пострадали пятеро человек, из них трое – пожарные.

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