Власти Лос-Анджелеса арестовали группу армян по подозрению в махинациях с лекарствами

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В начале августа в Лос-Анджелесе была арестована группа армян по подозрению в махинациях и незаконной продаже около 2 миллионов таблеток через подставные клиники.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Среди арестованных 36-летний Минас Матосян известный также как «Майк Мазератти». Согласно обвинению, он был главарем схемы и занимался вербовкой коррумпированных врачей, мониторингом кражи удостоверений у других врачей и вел переговоры о продаже мошеннических рецептов и таблеток, содержащих наркотики.

Более того, мошенники воровали данные у врачей. В случае, если врач отказывался на них работать, они все равно выписывали рецепты от имени этих врачей и продавали таблетки без их ведома.

Всего было арестовано 12 человек, среди них 52-летний Армен Симонян, 66-летний Гриша Саядян, 50-летний адвокат Фред Минасян, 30-летний Айк Матосян, 25-летняя Элизабет Гюрумджян, а также 27-летняя Анаит Гюрумджян.