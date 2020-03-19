Власти Лондона попросили жителей не пользоваться общественным транспортом

Мэр Лондона Садик Хан попросил жителей не ездить на общественном транспорте из-за коронавируса, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Хан добавил, что стоит пользоваться транспортом только в случаях крайней необходимости.

Мэр отметил, что это нужно, чтобы обеспечивающие безопасность и доставляющие товары первой необходимости могли выполнять свою непростую работу.

19 марта Лондон закрыл 40 станций метро из-за коронавируса.

В Великобритании коронавирусом заразились больше 2,5 тысяч, скончались 104 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 170 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.