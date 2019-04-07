Власти Ливии обратились к международному сообществу, чтобы прекратить бои около Триполи

Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа активизировало дипломатические контакты для прекращения боевых действий в стране. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом заявил в воскресенье глава МИД признанного международным сообществом кабмина Мухаммед Тахер Сияла.

"Мы прикладываем все усилия по дипломатическим каналам, проводим интенсивные телефонные переговоры с международными и региональными организациями, чтобы положить конец боевым действиям, прекратить вооруженный конфликт в пригородах столицы и обезопасить мирных жителей", - цитирует дипломата новостной портал Afrigatenews.

По мнению Сиялы, единственным путем достижения мира в Ливии является политическое урегулирование при поддержке ООН. Он подчеркнул необходимость проведения общенациональной конференции по межливийскому диалогу в Гадамесе, запланированной на 14-16 апреля.