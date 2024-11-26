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Власти Ливана во вторник могут утвердить перемирие между "Хезболлах" и Израилем

Власти Ливана во вторник могут утвердить перемирие между "Хезболлах" и Израилем Правительство Ливана уже во вторник может принять решение в отношении соглашения о прекращении огня между движением "Хезболлах" и Израилем.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 16:36
Власти Ливана во вторник могут утвердить перемирие между Хезболлах и Израилем

Правительство Ливана уже во вторник может принять решение в отношении соглашения о прекращении огня между движением "Хезболлах" и Израилем.

Как передает Report, об этом сообщает The National со ссылкой на источник.

"По словам высокопоставленного ливанского официального лица, Бейрут проинформировали, что соглашение о прекращении конфликта, как ожидается, объявят во вторник. В повестке дня ливанского правительства во вторник - рассмотрение и голосование по данному соглашению", - отмечает газета.

Один из источников пояснил, что главная тема для ливанской стороны - гарантии того, что Израиль не сможет "свободно" атаковать Ливан.

Ранее газета The Times of Israel сообщила о том, что израильские министры планируют одобрить во вторник соглашение о прекращении огня с "Хезболлах".

По данным агентства EFE, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на предложенное США соглашение, но "с некоторыми оговорками". Условия Нетаньяху включают, в частности, требование предоставить Израилю "свободу действий" на случай, если "Хезболлах" нарушит условия перемирия.

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Версия на английском языке Israeli cabinet to vote on Hezbollah ceasefire deal today

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