Власти Ливана объявили о начале первой фазы разоружения палестинских бойцов

Другие страны
21 августа 2025 г. 23:41
Палестинские вооруженные группировки в Ливане начнут сдавать оружие властям.

Как передает Report, об этом сообщает ливанский телеканал LBC.

"Ливан приступает к первому этапу процесса изъятия оружия у палестинских беженцев в лагерях, начиная с Бурдж-аль-Бараджне в Бейруте", - заявил глава Комитета по ливано-палестинскому диалогу Рамез Димашкие.

"Этот шаг является частью итогов ливано-палестинского саммита, состоявшегося 21 мая 2025 года, на котором президент Ливана Жозеф Аун и председатель палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердили суверенитет Ливана, власть государства и принцип исключительного контроля над вооружением", - информирует канал.

Димашкие добавил, что этот шаг также отвечает результатам совместного заседания Комитета по ливано-палестинскому диалогу, который состоялся 23 мая. Посол США в Турции Том Баррак заявил, что приветствует достижение соглашение между сторонами.

Версия на азербайджанском языке Livan fələstinli döyüşçülərin tərksilahının birinci mərhələsinin başlandığını açıqlayıb

