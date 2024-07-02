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Власти Литвы подготовили план эвакуации Вильнюса

Власти Литвы подготовили план эвакуации Вильнюса Власти Литвы разработали план обороны столицы страны, в числе предложенных мер - эвакуация Вильнюса.
Другие страны
2 июля 2024 г. 20:30
Власти Литвы подготовили план эвакуации Вильнюса

Власти Литвы разработали план обороны столицы страны, в числе предложенных мер - эвакуация Вильнюса.

Как передает Report со ссылкой на Delfi, об этом рассказал градоначальник Валдас Бенкунскас.

"Вильнюс - столица, поэтому является главной мишенью. И, вне всякого сомнения, -- мы находимся рядом с границей Беларуси. В нескольких десятках километров от Вильнюса есть Островецкая АЭС, которая является угрозой", - сказал он.

По его словам, эвакуация города в случае необходимости будет осуществляться в шести направлениях по дорогам, ведущим на запад и на юг. Точные маршруты зависят от разных условий, например, от того, останутся ли в городе мосты.

Прежде всего городские власти считают необходимым на подъезде к Вильнюсу установить средства, препятствующие мобильному передвижению военной техники. Для этого, по словам мэра, закупаются так называемые бетонные зубы дракона и сборные стальные ежи, которые прибудут осенью.

По словам мэра, муниципалитетом готовятся планы участия в деятельности комендатур. В Вильнюсе к комендатурам приписались 2 тыс. человек, которым предоставят помещения для занятий и территорию для практических тренировок.

Говоря о состоянии убежищ в Вильнюсе, он отметил, что сейчас в них может укрыться половина жителей города, но в перспективе власти планируют подготовить укрытия для всего населения.

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Версия на азербайджанском языке Litva Vilnüs şəhərinin evakuasiyası planını hazırlayıb

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