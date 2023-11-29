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Власти Литвы одобрили предоставление Украине 2 млн евро

Власти Литвы одобрили предоставление Украине 2 млн евро Литва в рамках международной программы "Зерно Украины" выделила 2 млн евро на финансирование его вывоза. Решение об этом было принято по итогам заседания правительства балтийской республики.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 16:49
Власти Литвы одобрили предоставление Украине 2 млн евро

Литва в рамках международной программы "Зерно Украины" выделила 2 млн евро на финансирование его вывоза. Решение об этом было принято по итогам заседания правительства балтийской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила его пресс-служба.

"Инициатива "Зерно Украины" играет важную роль по смягчению негативных последствий войны для мирового продовольственного рынка и укрепления возможностей Украины экспортировать зерно, на что Литва направляет 2 млн евро", - говорится в сообщении.

О взносе, который сделает Вильнюс в международную программу, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните впервые упомянула на прошлой неделе во время визита в Украину.

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Версия на английском языке Lithuanian authorities approve allocation of 2M euros to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Litva Ukraynaya 2 milyon avro verilməsini təsdiqləyib

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