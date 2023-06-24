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Власти Липецка перекрыли два въезда в город

Власти Липецка перекрыли два въезда в город Власти Липецка перекрыли два въезда в город.
Другие страны
24 июня 2023 г. 19:17
Власти Липецка перекрыли два въезда в город

Власти Липецка перекрыли два въезда в город.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили власти города в Telegram.

"Въезды в Липецк перекрыты по следующим направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское", - говорится в сообщении.

Власти напомнили, что оперштаб для обеспечения правопорядка и безопасности жителей региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от поездок на личном или общественном транспорте.

В сообщении подчеркивается, что ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны жителей. Водителей попросили пользоваться альтернативными маршрутами.

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