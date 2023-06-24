Власти Липецка перекрыли два въезда в город.
Как передает
"Въезды в Липецк перекрыты по следующим направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское", - говорится в сообщении.
Власти напомнили, что оперштаб для обеспечения правопорядка и безопасности жителей региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от поездок на личном или общественном транспорте.
В сообщении подчеркивается, что ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны жителей. Водителей попросили пользоваться альтернативными маршрутами.