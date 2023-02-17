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Власти Латвии решили отдавать машины пьяных водителей Украине

Власти Латвии решили отдавать машины пьяных водителей Украине Парламент Латвии принял в последнем чтении поправки к закону о поддержке Украины, которые позволят передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.
Другие страны
17 февраля 2023 г. 06:29
Власти Латвии решили отдавать машины пьяных водителей Украине

Парламент Латвии принял в последнем чтении поправки к закону о поддержке Украины, которые позволят передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.

Как передает Report со ссылкой на агентство LETA, решение о передаче автомобилей будет принимать правительство Латвии; правительственная коалиция договорилась на этой неделе, что машины можно будет передавать украинской армии.

"В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", - сказал председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.

Закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей был принят в Латвии только в прошлом году. Автомобиль отбирают в том случае, если у водителя будут обнаружены больше 1,5 промилле алкоголя или следы наркотиков в крови, а также если он отказался от теста на алкоголь и наркотики.

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Версия на азербайджанском языке Latviya sərxoş sürücülərin avtomobillərini Ukraynaya vermək qərarına gəlib

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