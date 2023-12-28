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Власти Латвии депортируют не подавших документы на ВНЖ более 1,2 тыс. россиян

Власти Латвии депортируют не подавших документы на ВНЖ более 1,2 тыс. россиян Латвия планирует депортировать из страны более 1,2 тыс. россиян, не подавших документы для получения вида на жительство к установленному сроку - 30 ноября.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 17:25
Власти Латвии депортируют не подавших документы на ВНЖ более 1,2 тыс. россиян

Латвия планирует депортировать из страны более 1,2 тыс. россиян, не подавших документы для получения вида на жительство к установленному сроку - 30 ноября.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции.

"Из Латвии будут выдворены минимум 1 213 граждан России. Они не подали документы для получения вида на жительство в Латвии к установленному поправками к закону об иммиграции сроку", - сообщили в ведомстве.

Окончательное число подлежащих высылке из страны будет еще обновляться.

Кроме того, Нацсовет по электронным СМИ Латвии закрыл в стране доступ ко всем сайтам, связанным с российской компанией "Яндекс".

Власти Латвии также планируют в будущем закрыть доступ к "Яндекс Музыке", где можно послушать подкасты и контент.

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Версия на английском языке Latvian authorities deporting over 1,200 Russians who didn’t apply for residence permit

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