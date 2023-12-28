Власти Латвии депортируют не подавших документы на ВНЖ более 1,2 тыс. россиян

Латвия планирует депортировать из страны более 1,2 тыс. россиян, не подавших документы для получения вида на жительство к установленному сроку - 30 ноября.

Латвия планирует депортировать из страны более 1,2 тыс. россиян, не подавших документы для получения вида на жительство к установленному сроку - 30 ноября.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции.

"Из Латвии будут выдворены минимум 1 213 граждан России. Они не подали документы для получения вида на жительство в Латвии к установленному поправками к закону об иммиграции сроку", - сообщили в ведомстве.

Окончательное число подлежащих высылке из страны будет еще обновляться.

Кроме того, Нацсовет по электронным СМИ Латвии закрыл в стране доступ ко всем сайтам, связанным с российской компанией "Яндекс".

Власти Латвии также планируют в будущем закрыть доступ к "Яндекс Музыке", где можно послушать подкасты и контент.