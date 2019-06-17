​Власти Квебека приняли закон о запрете религиозных атрибутов одежды

Власти провинции Квебек приняли закон о запрете ношения госслужащими в рабочее время любых религиозных атрибутов одежды.

Об этом сообщил телеканал CBC, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Законопроект был вынесен на рассмотрение правящей правоцентристской партией "Коалиция за будущее Квебека" (КБК), которая имеет большинство в парламенте региона. В итоге за него проголосовали 73 депутата и лишь 35 членов парламента были против.

Документ получил название "Закон об уважении светскости государства" и предусматривает полный запрет ношения госслужащими в рабочее время любых религиозных атрибутов одежды. Он был подготовлен правящей партией "Коалиция за будущее Квебека", а ее лидер и премьер-министр провинции Франсуа Лего ранее заявил, что законопроект поддерживает большинство ее жителей.

В первоначальной версии документа предполагалось, что его действие будет распространено на учителей, судей и полицейских, но в его окончательный вариант внесли также директоров учебных заведений, прокуроров и всех госслужащих, которым разрешено ношение оружия. Для принятия законопроекта правительство воспользовалось специальной нормой, которая позволяет властям ставить какой-либо закон выше канадской Хартии прав человека.

Мусульманские организации Квебека уже заявили, что намерены оспаривать принятие этого закона в суде, а школьный совет англоязычных школ Монреаля выступил с заявлением, в котором сообщил, что не собирается исполнять новые требования. Противники закона также готовят масштабные акции протеста в Монреале.