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    ​Власти Кувейта выявили ячейку ИГ

    МВД страны заявило, что в число задержанных входят пять жителей Кувейта

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Власти Кувейта обнаружили ячейку радикальной исламистской группировки "Исламское государство" (ИГ) и задержали ее участников.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, МВД страны заявило, что в число задержанных входят пять жителей Кувейта. Задержанные, которых передали органам судебной власти для привлечения к ответственности, действовали на территории соседствующих с Кувейтом Ирака и Сирии. "Они были вовлечены в боевые операции в Сирии и Ираке", - говорится в заявлении.

    Участники ячейки признались, что обучались "науке террористической организации".

    Общее число задержанных не сообщается.

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