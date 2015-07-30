​Власти Кувейта выявили ячейку ИГ

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Власти Кувейта обнаружили ячейку радикальной исламистской группировки "Исламское государство" (ИГ) и задержали ее участников.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, МВД страны заявило, что в число задержанных входят пять жителей Кувейта. Задержанные, которых передали органам судебной власти для привлечения к ответственности, действовали на территории соседствующих с Кувейтом Ирака и Сирии. "Они были вовлечены в боевые операции в Сирии и Ираке", - говорится в заявлении.

Участники ячейки признались, что обучались "науке террористической организации".

Общее число задержанных не сообщается.