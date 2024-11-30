Власти Косово обвинили Сербию во взрыве, который вывел из строя водо- и электроснабжение городов

Власти Косово обвинили Сербию в причастности ко взрыву, произошедшем накануне в населенном пункте Враге.
Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, с таким заявлением выступил премьер-министр Косово Альбин Курти.
Мощный взрыв повредил водный канал и временно прервал подачу воды и электричества в ряд населенных пунктов и электростанций.
Курти в своем заявлении возложил ответственность за взрыв на официальный Белград.
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в свою очередь осудил произошедший в пятницу взрыв, и раскритиковал Курти, который, по его словам, спешит "указывать пальцем на Белград без доказательств".
Европейский союз и США решительно осудили взрыв и потребовали привлечь виновных к ответственности.