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Власти Косово обвинили Сербию во взрыве, который вывел из строя водо- и электроснабжение городов

Власти Косово обвинили Сербию во взрыве, который вывел из строя водо- и электроснабжение городов Власти Косово обвинили Сербию в причастности ко взрыву, произошедшем накануне в населенном пункте Враге.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 15:06
Власти Косово обвинили Сербию во взрыве, который вывел из строя водо- и электроснабжение городов

Власти Косово обвинили Сербию в причастности ко взрыву, произошедшем накануне в населенном пункте Враге.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, с таким заявлением выступил премьер-министр Косово Альбин Курти.

Мощный взрыв повредил водный канал и временно прервал подачу воды и электричества в ряд населенных пунктов и электростанций.

Курти в своем заявлении возложил ответственность за взрыв на официальный Белград.

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в свою очередь осудил произошедший в пятницу взрыв, и раскритиковал Курти, который, по его словам, спешит "указывать пальцем на Белград без доказательств".

Европейский союз и США решительно осудили взрыв и потребовали привлечь виновных к ответственности.

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