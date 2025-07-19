Власти Конго и повстанцы M23 подписали в Катаре декларацию о прекращении боевых действий

Власти Демократической Республики Конго и повстанческая группировка M23 19 июля подписали в столице Катара, Дохе, декларацию о принципах, направленную на прекращение вооруженного конфликта на востоке страны.

Власти Демократической Республики Конго и повстанческая группировка M23 19 июля подписали в столице Катара, Дохе, декларацию о принципах, направленную на прекращение вооруженного конфликта на востоке страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, соглашение стало результатом продолжительных переговоров при посредничестве Катара и рассматривается как важный шаг к достижению мира в регионе.

Переговоры сторон начались после подписания соглашения между ДРК и Руандой в Вашингтоне 27 июня. Положения документа включают в себя уважение территориальной целостности и запрет на ведение военных действий, разоружение негосударственных вооруженных групп и создание координационного механизма по безопасности.

Отмечается, что установление мира поможет привлечь миллиарды долларов западных инвестиций в регион, богатый танталом, золотом, кобальтом, медью, литием и другими полезными ископаемыми.