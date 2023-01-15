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Власти Колумбии и повстанцы проведут переговоры на следующей неделе

Власти Колумбии и повстанцы проведут переговоры на следующей неделе Власти Колумбии и повстанцы «Армии национального освобождения» (АНО) проведут переговоры на следующей неделе, место проведения – Венесуэла.
Другие страны
15 января 2023 г. 10:53
Власти Колумбии и повстанцы проведут переговоры на следующей неделе

Власти Колумбии и повстанцы «Армии национального освобождения» (АНО) проведут переговоры на следующей неделе, место проведения – Венесуэла.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации правительства Отти Патиньо.

"Делегация правительства благодарит за гостеприимство Венесуэлу, которая станет местом проведения внеочередной встречи с делегацией АНО на следующей неделе", - указано в заявлении политика в соцсетях.

Повстанцы также подтвердили свое участие и отметили, что на переговорах будут обсуждаться преодоление сложившегося политического кризиса и подготовка к следующему раунду переговоров.

После того, как в Колумбии пришел к власти бывший повстанец из группировки "Движение 19 апреля" Густаво Франсиско Петро Уррего, между правительством и АНО (а также еще четырьмя группировками) было заключено соглашение о прекращении огня на полгода, однако позднее повстанцы опровергли свое участие в перемирии.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiya hakimiyyəti və üsyançılar gələn həftə danışıqlar aparacaq

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