Власти Колумбии и повстанцы проведут переговоры на следующей неделе

Власти Колумбии и повстанцы «Армии национального освобождения» (АНО) проведут переговоры на следующей неделе, место проведения – Венесуэла.

Власти Колумбии и повстанцы «Армии национального освобождения» (АНО) проведут переговоры на следующей неделе, место проведения – Венесуэла.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации правительства Отти Патиньо.

"Делегация правительства благодарит за гостеприимство Венесуэлу, которая станет местом проведения внеочередной встречи с делегацией АНО на следующей неделе", - указано в заявлении политика в соцсетях.

Повстанцы также подтвердили свое участие и отметили, что на переговорах будут обсуждаться преодоление сложившегося политического кризиса и подготовка к следующему раунду переговоров.

После того, как в Колумбии пришел к власти бывший повстанец из группировки "Движение 19 апреля" Густаво Франсиско Петро Уррего, между правительством и АНО (а также еще четырьмя группировками) было заключено соглашение о прекращении огня на полгода, однако позднее повстанцы опровергли свое участие в перемирии.