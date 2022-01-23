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Власти КНР выявили 72 заразившихся COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду

Власти КНР выявили 72 заразившихся COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду Власти Китая выявили 72 инфицированных коронавирусом среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.
Другие страны
23 января 2022 г. 17:05
Власти КНР выявили 72 заразившихся COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду

Власти Китая выявили 72 инфицированных коронавирусом среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном заявлении оргкомитета.

Так, в период с 00:00 4 января по 23:59 22 января по местному времени в Китай прибыло 2 586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо и 2 415 - "представители других заинтересованных сторон". В результате тестирования было выявлено 72 инфицированных среди представителей других заинтересованных сторон. К настоящему времени среди атлетов и официальных лиц заразившихся не выявлено.

В тексте сказано, что 39 заразившихся были выявлены в результате тестирования в аэропорту, еще 33 - при тестировании в так называемых пузырях - строго определенных зонах, где будут жить, тренироваться и участвовать в соревнованиях прибывшие на Олимпиаду спортсмены и другие члены делегаций. Перемещение внутри пузырей строго регламентировано, а выход за их пределы не предусмотрен.

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Версия на английском языке 72 COVID cases detected among delegations at Beijing Olympics
Версия на азербайджанском языке Pekin Olimpiadasına gələn 72 nəfərin koronavirus testi müsbət çıxıb

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