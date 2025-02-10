Власти КНР усилят контроль за распространением военной информации в интернете

Власти Китая с 1 марта усилят контроль за распространением военной информации в интернете.

Власти Китая с 1 марта усилят контроль за распространением военной информации в интернете.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Минобороны КНР.

Новые меры предусматривают контроль над распространением военной информации в сети, включая создание интернет-сайтов, посвященных военной тематике, военных колонок на веб-сайтах, а также аккаунтов с военной информацией в соцсетях.

В новом регламенте отмечается, что распространение военной информации должно содействовать поддержанию хорошего имиджа Народно-освободительной армии Китая (НОАК), придерживаться правильного политического направления, а также быть ценностно ориентированным.

Также такая информация не должна "сеять раздор или подрывать единство между армией, правительством и народом".

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял о необходимости построения в Китае современной системы военной теории с китайской спецификой, а также о необходимости всестороннего усиления боевой подготовки войск и повышения эффективности НОАК.