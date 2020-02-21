Власти Китая смогут победить коронавирус до конца марта

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Власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.

"Мы можем одержать полную победу над этим вирусом. Кроме провинции Хубэй, в других регионах мы можем одержать эту победу уже в течение этого месяца. А в центре эпидемии, возможно, в течение следующего месяца мы полностью ликвидируем этот вирус на территории Китая", - сказал китайский посол.

По его словам, 99% случаев заболевания были зафиксированы на территории Китая.

"На сегодняшний день уже больше 18 тысяч человек выписали из госпиталей. Во многих провинциях и регионах, кроме центральной части, уже больше 10 дней нет новых случаев инфекции. В провинции Хубэй, особенно в городе Ухань, количество инфицированных уменьшается", - добавил дипломат.

Посол отметил, что уровень смертности от коронавируса относительно невысокий.

"По провинции Хубэй - где-то два с лишним процента, а по всей стране - всего 0,55%. Мы можем контролировать эту ситуацию", - добавил он.