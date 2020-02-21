Власти Китая смогут победить коронавирус до конца марта

Власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.
"Мы можем одержать полную победу над этим вирусом. Кроме провинции Хубэй, в других регионах мы можем одержать эту победу уже в течение этого месяца. А в центре эпидемии, возможно, в течение следующего месяца мы полностью ликвидируем этот вирус на территории Китая", - сказал китайский посол.
По его словам, 99% случаев заболевания были зафиксированы на территории Китая.
"На сегодняшний день уже больше 18 тысяч человек выписали из госпиталей. Во многих провинциях и регионах, кроме центральной части, уже больше 10 дней нет новых случаев инфекции. В провинции Хубэй, особенно в городе Ухань, количество инфицированных уменьшается", - добавил дипломат.
Посол отметил, что уровень смертности от коронавируса относительно невысокий.
"По провинции Хубэй - где-то два с лишним процента, а по всей стране - всего 0,55%. Мы можем контролировать эту ситуацию", - добавил он.