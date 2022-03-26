О нас
Аудио новости

Власти КНР признали гибель всех пассажиров и членов экипажа, упавшего Boeing

Власти КНР признали гибель всех пассажиров и членов экипажа, упавшего Boeing Все 132 пассажира и члена экипажа, разбившегося 21 марта в Китае Boeing 737 признаны погибшими.
Другие страны
26 марта 2022 г. 19:11
Власти КНР признали гибель всех пассажиров и членов экипажа, упавшего Boeing

Все 132 пассажира и члена экипажа, разбившегося 21 марта в Китае Boeing 737 признаны погибшими.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун.

"Все находившиеся на борту вылетевшего 21 марта рейса MU5735 China Eastern Airlines 123 пассажира и девять членов экипажа погибли", - отметил он, трансляцию которой вело Центральное телевидение Китая.

"Можно с уверенностью сказать, что в ходе поисково-спасательной операции не удалось обнаружить признаков жизни кого-либо из находившихся на борту людей. Посредством анализа ДНК удалось установить личности 120 погибших", - добавил представитель ведомства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
В Баку прошла акция в поддержку Украины
ФотоВ Баку прошла акция в поддержку Украины
24 марта 2022 г. 17:24
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
25 марта 2022 г. 11:32
МИД Азербайджана ответил Армении: Нет причин для истерии
МИД Азербайджана ответил Армении: Нет причин для истерии
25 марта 2022 г. 12:05
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности
24 марта 2022 г. 19:36
Алексей Арестович: Война закончится не позднее начала мая победой Украины
Алексей Арестович: Война закончится не позднее начала мая победой Украины
23 марта 2022 г. 17:37
Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
26 марта 2022 г. 14:46
Армения обнародовала данные о жертвах во второй Карабахской войне
Армения обнародовала данные о жертвах во второй Карабахской войне
22 марта 2022 г. 08:32
Ильхам Алиев поздравил президента Греции
Ильхам Алиев поздравил президента Греции
24 марта 2022 г. 13:26
Снайперы азербайджанской армии проходят курсы в Турции
Снайперы азербайджанской армии проходят курсы в Турции
24 марта 2022 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi