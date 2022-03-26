Власти КНР признали гибель всех пассажиров и членов экипажа, упавшего Boeing

Все 132 пассажира и члена экипажа, разбившегося 21 марта в Китае Boeing 737 признаны погибшими.

Все 132 пассажира и члена экипажа, разбившегося 21 марта в Китае Boeing 737 признаны погибшими.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун.

"Все находившиеся на борту вылетевшего 21 марта рейса MU5735 China Eastern Airlines 123 пассажира и девять членов экипажа погибли", - отметил он, трансляцию которой вело Центральное телевидение Китая.

"Можно с уверенностью сказать, что в ходе поисково-спасательной операции не удалось обнаружить признаков жизни кого-либо из находившихся на борту людей. Посредством анализа ДНК удалось установить личности 120 погибших", - добавил представитель ведомства.