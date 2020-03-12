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В Китае заявили о конце пика эпидемии коронавируса в стране

​Власти Китая заявили о конце пика эпидемии коронавируса в стране

Представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил, что в стране прошел пик эпидемии коронавируса. 

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, за последнюю неделю в китайской провинции Хубэй, за исключением города Ухань, не было выявлено ни одного нового случая заражения Covid-2019. 

За пределами названной провинции зарегистрировано семь новых случаев, из них шесть — ввозные.

"Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел", — сказал Ми Фэн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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