Власти Китая запретили Emirates расширять деятельность на территории страны

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Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Власти Китая оштрафовали авиакомпанию Emirates и запретили ей расширять свой флот и открывать новые направления в КНР после инцидентов во время двух рейсов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

17 апреля один из самолетов, совершая внутренний рейс, нарушил высотный режим. Второй инцидент произошел 18 мая — тогда пилоты на время потеряли связь с диспетчерским центром.

Ограничение по отношению к компании будет действовать в течение полугода. Размер штрафа составит 29 тыс. юаней (около $4,3 тыс.).