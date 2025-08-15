О нас

Власти Китая выявили ряд онлайн-ресурсов с незаконным контентом об армии

Власти Китая выявили ряд онлайн-ресурсов с незаконным контентом об армии Китайские власти выявили ряд сетевых ресурсов, занимавшихся незаконной публикацией информации об армии.
Другие страны
15 августа 2025 г. 06:58
Власти Китая выявили ряд онлайн-ресурсов с незаконным контентом об армии

Китайские власти выявили ряд сетевых ресурсов, занимавшихся незаконной публикацией информации об армии.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по вопросам киберпространства КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении регулятора, речь идет об отдельных страницах в китайских социальных сетях, "вводивших в заблуждение общественность, наносивших ущерб имиджу вооруженных сил и оказывавших негативное влияние на общество". Управление "приняло меры в соответствии с законом", ликвидировав вредоносную информацию и закрыв аккаунты, на которых она была размещена.

Некоторые из указанных интернет-ресурсов, под такими названиями, как "Южная гвардия", "Служба аналитического центра объединенного штаба" или "Объединенная логистическая поддержка", выдавали себя за официальные и публиковали военный контент с целью использования популярных тем для привлечения подписчиков и получения прибыли. Другие занимались фальсификацией и распространением слухов.

Кроме того, регулятор выявил аккаунты, которые искажали историю, публиковали клевету на военнослужащих и материалы, дискредитирующие армию. Ведомство также выявило ресурсы, противозаконно раскрывавшие информацию об оборонных объектах.

Управление предупредило, что будет строго пресекать указанные нарушения, привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложную информацию о вооруженных силах. Оно призвало общественность сообщать о случаях неправомерной публикации соответствующего контента.

Версия на азербайджанском языке Çin hakimiyyəti bir sıra onlayn resursu bağlayıb

