О нас
Report Georgia
Аудио новости

Власти Китая ввели новые правила по борьбе с шпионажем

Власти Китая ввели новые правила по борьбе с шпионажем Министерство государственной безопасности КНР в понедельник ввело новые правила по борьбе с шпионажем
Другие страны
26 апреля 2021 г. 09:45
Власти Китая ввели новые правила по борьбе с шпионажем

Министерство государственной безопасности КНР сегодня ввело новые правила по борьбе с шпионажем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, утвержденное постановление вступает в силу с момента оглашения и касается деятельности компетентных органов, связанных с предотвращением и пресечением противозаконной разведывательной деятельности агентов иностранных государств. Предполагается, что новый регламент позволит более эффективно обеспечить безопасность ключевых сфер государственной и общественной деятельности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Пакистан поддержал позицию Турции по событиям 1915 года
Пакистан поддержал позицию Турции по событиям 1915 года
26 апреля 2021 г. 07:10
Exit poll: Правящая партия Албании побеждает на парламентских выборах
Exit poll: Правящая партия Албании побеждает на парламентских выборах
26 апреля 2021 г. 05:34
Стрельба в США, есть погибший и раненые
Стрельба в США, есть погибший и раненые
26 апреля 2021 г. 03:57
В Ираке погиб турецкий военнослужащий
В Ираке погиб турецкий военнослужащий
26 апреля 2021 г. 03:33
СМИ: В подготовке убийства Лукашенко замешан советник Байдена 
СМИ: В подготовке убийства Лукашенко замешан советник Байдена 
26 апреля 2021 г. 01:42
В Афганистане при авиаударе и минометном обстреле погибли 12 человек
В Афганистане при авиаударе и минометном обстреле погибли 12 человек
26 апреля 2021 г. 00:45
В Албании завершилось голосование на выборах в парламент
В Албании завершилось голосование на выборах в парламент
25 апреля 2021 г. 22:01
Число жертв пожара в Багдаде возросло до 90 человек - ОБНОВЛЕНО-2
Число жертв пожара в Багдаде возросло до 90 человек - ОБНОВЛЕНО-2
25 апреля 2021 г. 19:45
В столице Сомали мятежники захватили несколько районов
В столице Сомали мятежники захватили несколько районов
25 апреля 2021 г. 18:46
Рейтинг Байдена после 100 дней президентства стал одним из самых низких
Рейтинг Байдена после 100 дней президентства стал одним из самых низких
25 апреля 2021 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi