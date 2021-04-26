Власти Китая ввели новые правила по борьбе с шпионажем

Министерство государственной безопасности КНР в понедельник ввело новые правила по борьбе с шпионажем

Министерство государственной безопасности КНР сегодня ввело новые правила по борьбе с шпионажем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, утвержденное постановление вступает в силу с момента оглашения и касается деятельности компетентных органов, связанных с предотвращением и пресечением противозаконной разведывательной деятельности агентов иностранных государств. Предполагается, что новый регламент позволит более эффективно обеспечить безопасность ключевых сфер государственной и общественной деятельности.