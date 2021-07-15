Власти Китая ввели локдаун в округе Лунчуань

Администрация округа Лунчуань на юго-западе Китая (провинция Юннань) ввела локдаун из-за новых случаев заражения коронавирусом.

Администрация округа Лунчуань на юго-западе Китая (провинция Юннань) ввела локдаун из-за новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, агентство "Синьхуа" сообщило, что за минувшие сутки там было зафиксировано три новых случая заболевания COVID-19.

В настоящий момент все трое заразившихся доставлены в больницу. Въезд и выезд из округа ограничены, власти округа заявили о запуске кампании по массовому тестированию жителей на COVID-19.

К настоящему моменту медработникам удалось выявить 383 контактировавших с больными. Все они были помещены на карантин.

Население округа Лунчуань на границе с Мьянмой составляет более 190 тыс. человек.

По состоянию на вечер среды в провинции Юннань был зафиксирован 171 случай заражения коронавирусом, в том числе было выявлено 66 случаев местной передачи. Также был зарегистрирован 21 случай бессимптомного заболевания.

В начале месяца власти города Жуйли (провинция Юннань) также приняли решение об ограничении транспортного сообщения с городом из-за распространения коронавируса. Тогда было зафиксировано три местных случая инфицирования и пять завозных.