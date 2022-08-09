Власти Китая впервые за 2,5 года выявили вспышку коронавируса в Тибете

Китайские власти впервые за последние два с половиной года выявили вспышку коронавируса в Тибетском автономном районе. Как сообщил во вторник Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки медики зарегистрировали в этом регионе на

Китайские власти впервые за последние два с половиной года выявили вспышку коронавируса в Тибетском автономном районе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Так, за минувшие сутки медики зарегистрировали в этом регионе на западе страны 22 инфицированных.

Согласно данным ведомства, 21 из выявленных заразившихся - бессимптомные носители. Коронавируса в Тибете не было более чем 920 дней.

За прошедшие сутки Китай зафиксировал 939 новых случаев заражения ковидом (88% - местные, остальные 12% - завозные), в том числе 540 - бессимптомных. Наиболее сложная эпидемическая ситуация складывается в южной провинции Хайнань, где врачи выявили вспышку вируса неделю назад.