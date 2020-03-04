Власти Китая выявили 75 "импортированных" случаев коронавируса

Власти Китая в последние недели на фоне распространения коронавируса усилили эпидемический контроль не только за выезжающими пассажирами, но и за теми, кто в страну въезжает, в результате удалось выявить 75 "импортированных" случаев COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из заявления главного таможенного управления КНР.

"По данным на 4 марта, таможенные органы по всей стране обнаружили 6 728 въезжающих в Китай человек с симптомами коронавируса, среди них выявлено 779 предполагаемых случаев заболевания и 75 случаев, когда тест на нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса дал положительный результат", - говорится в заявлении.

Только 3 марта по всей стране на въезде были выявлены 227 человек с симптомами коронавируса, из них 63 - предполагаемые случаи заболевания, 5 - подтвержденные (4 в Шанхае, 1 в Пекине).Отмечается, что недавно Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого". Поскольку число новых случаев заболевания новым коронавирусом за рубежом на протяжении нескольких дней продолжает превышать показатели на территории Китая, риск увеличения "ввозных случаев" нарастает.