Власти Китая выделили более 8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

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Китайское правительство в текущем году выделит из бюджета 60,33 млрд. юаней (8,75 млрд. долларов США) на борьбу с пневмонией нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство финансов КНР.

"Такие меры будут приняты в соответствии с решением руководящей рабочей группы по борьбе с коронавирусом нового типа, с целью обеспечения расходов, необходимых для усиления основополагающих мер по его ликвидации", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что на текущий момент одна из главных задач - не дать пневмонии распространиться в сельской местности.

Согласно обновленной статистике, количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тысяч человек, погиб 81 житель. Большинство случаев заражения (1423, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян.