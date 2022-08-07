О нас

Власти Китая сообщили о продолжении учений в акватории возле Тайваня

Власти Китая сообщили о продолжении учений в акватории возле Тайваня Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжит учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня.
Другие страны
7 августа 2022 г. 09:44
Власти Китая сообщили о продолжении учений в акватории возле Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжит учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая.

"Восточная зона боевого командования согласно плану продолжит совместные учения и боевую подготовку в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня", - указывает телеканал. Как говорится в сообщении, в их ходе будут наноситься авиаудары, а также производиться поражение наземных целей.

Народно-освободительная армия Китая в четверг приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести зонах акватории вокруг Тайваня. Согласно первоначальному сообщению, они должны были продлиться трое суток и завершиться в воскресенье в 12:00 по местному времени (08:00, бакинское время).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çin Tayvan yaxınlığındakı sularda hərbi təlimlərini davam etdirəcək

Другие новости из категории

Индийская ракета не смогла вывести спутник на заданную орбиту
Индийская ракета не смогла вывести спутник на заданную орбиту
7 августа 2022 г. 10:58
Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за политики Байдена
Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за политики Байдена
7 августа 2022 г. 10:28
На Тайвань прибыла делегация из Литвы
На Тайвань прибыла делегация из Литвы
7 августа 2022 г. 10:17
Военные и техники Мексики прибыли на Кубу для помощи в тушении пожара
Военные и техники Мексики прибыли на Кубу для помощи в тушении пожара
7 августа 2022 г. 09:58
Сенат США начал рассмотрение пакета инициатив по снижению инфляции
Сенат США начал рассмотрение пакета инициатив по снижению инфляции
7 августа 2022 г. 09:11
Израиль сообщил о гибели двух лидеров Исламского джихада
Израиль сообщил о гибели двух лидеров "Исламского джихада"
7 августа 2022 г. 08:56
Супермаркеты Рио-де-Жанейро начали пускать домашних животных
Супермаркеты Рио-де-Жанейро начали пускать домашних животных
7 августа 2022 г. 08:39
Перестановки в правительстве Японии коснутся главы минобороны
Перестановки в правительстве Японии коснутся главы минобороны
7 августа 2022 г. 08:22
В Бразилии задержали немецкого консула по подозрению в убийстве
В Бразилии задержали немецкого консула по подозрению в убийстве
7 августа 2022 г. 06:50
В Косово задержали российскую журналистку по подозрению в шпионаже
В Косово задержали российскую журналистку по подозрению в шпионаже
7 августа 2022 г. 06:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi