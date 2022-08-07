Власти Китая сообщили о продолжении учений в акватории возле Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжит учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжит учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая.

"Восточная зона боевого командования согласно плану продолжит совместные учения и боевую подготовку в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня", - указывает телеканал. Как говорится в сообщении, в их ходе будут наноситься авиаудары, а также производиться поражение наземных целей.

Народно-освободительная армия Китая в четверг приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести зонах акватории вокруг Тайваня. Согласно первоначальному сообщению, они должны были продлиться трое суток и завершиться в воскресенье в 12:00 по местному времени (08:00, бакинское время).