Власти Китая призвали не паниковать из-за вспышки пневмонии

Власти Китая призывают население не паниковать из-за вспышки в городе Ухань неизвестной пневмонии, даже в случае SARS (атипичная пневмония), в стране есть законченная система профилактики и контроля этого заболевания.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении местных властей.

Отметим, что ранее местный комитет здравоохранения опубликовал экстренное заявление с сообщением о случаях пневмонии неизвестного происхождения и потребовал от медицинских учреждений вести статистку заболевших и сообщать в вышестоящую инстанцию. По данным властей, с начала декабря в городе было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние остальных находится под контролем, еще два пациента пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время. В Ухань уже прибыли специалисты государственного комитета по вопросам здравоохранения.

Проверка показала, что вспышка заболевания произошла на рынке морепродуктов. В настоящее время специалисты выясняют, какой это тип пневмонии, проводится изолированное лечение заболевших и дезинфекция местности. Тем временем в интернете распространились слухи о том, что это может быть SARS.

"Представители больниц города сообщили, что в настоящее время причина заболевания пока неизвестна, нельзя утверждать, что это SARS, вероятность других тяжелых форм пневмонии выше. Кроме того, даже если это вирус SARS, уже есть завершенная система контроля и профилактики заболевания, жителям города не нужно паниковать", - говорится в опубликованном сообщении.