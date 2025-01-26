Власти Китая предоставили пострадавшим от стихийных бедствий помощь на $735 млн

Китайское правительство предоставило 5,27 млрд юаней (порядка 735 млн долларов) жителям, пострадавшим от стихийных бедствий.
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По данным ведомства, средства перечислены из центрального бюджета и призваны облегчить в холодный период года условия жизни граждан, оказавшихся в силу соответствующих обстоятельств в сложной ситуации. Отмечается, что помощь рассчитана на 30,92 млн человек.
Задачей финансирования, как сообщили в МЧС КНР, является помощь местным органам власти в оказании более эффективной поддержки населению, пострадавшему от природных катаклизмов.