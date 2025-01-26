Власти Китая предоставили пострадавшим от стихийных бедствий помощь на $735 млн

Китайское правительство предоставило 5,27 млрд юаней (порядка 735 млн долларов) жителям, пострадавшим от стихийных бедствий.

Китайское правительство предоставило 5,27 млрд юаней (порядка 735 млн долларов) жителям, пострадавшим от стихийных бедствий.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР.

По данным ведомства, средства перечислены из центрального бюджета и призваны облегчить в холодный период года условия жизни граждан, оказавшихся в силу соответствующих обстоятельств в сложной ситуации. Отмечается, что помощь рассчитана на 30,92 млн человек.

Задачей финансирования, как сообщили в МЧС КНР, является помощь местным органам власти в оказании более эффективной поддержки населению, пострадавшему от природных катаклизмов.