Власти Китая планируют построить 74 аэропорта к 2020 году

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Китае к 2020 году планируется построить 74 новых гражданских аэропорта.

Как передает Report, об этом сообщает «Жэньмини жибао» со ссылкой на доклад управления гражданской авиацией Китая.

В докладе отмечается, что властям предстоит завершить строительство 30 аэропортов и построить 44 новых. Таким образом, к 2020 году число гражданских аэропортов составит около 260. Кроме того, до 2020 года планируется увеличить число аэропортов общего назначения до 500.

Также ожидается увеличение пассажиропотока на воздушном транспорте на 28% до 720 млн пассажиров. Объем грузовых перевозок, в соответствии с прогнозом, может достичь 8,5 млн тонн.