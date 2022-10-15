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Власти Китая не исключают применения силы для решения тайваньского вопроса

Власти Китая не исключают применения силы для решения тайваньского вопроса Китай не исключает применение силы для решения тайваньского вопроса, но такие меры будут задействованы только в отношении сепаратистов и сторонников внешних сил.
Другие страны
15 октября 2022 г. 17:34
Власти Китая не исключают применения силы для решения тайваньского вопроса

Китай не исключает применение силы для решения тайваньского вопроса, но такие меры будут задействованы только в отношении сепаратистов и сторонников внешних сил.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель ХХ съезда Компартии КНР Сунь Ели.

"Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистских сил", - сказал он.

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