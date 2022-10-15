Власти Китая не исключают применения силы для решения тайваньского вопроса

Китай не исключает применение силы для решения тайваньского вопроса, но такие меры будут задействованы только в отношении сепаратистов и сторонников внешних сил.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель ХХ съезда Компартии КНР Сунь Ели.
"Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистских сил", - сказал он.