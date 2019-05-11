Власти Китая не боятся спада экономики из-за торговых трений с США

Власти Китая уверены в дальнейшем устойчивом развитии китайской экономики после очередного раунда переговоров с США по устранению торговых противоречий.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил журналистам вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам переговоров.

"Несмотря на то, что присутствует некоторое давление, я уверен, что китайская экономика сохранит устойчивое и здоровое развитие", - заявил Лю Хэ.

По его словам, Китай не опасается возможного спада экономики из-за нарастающих трений.

"Если рассматривать вопросы состояния китайской экономики в среднесрочной перспективе, то можно сказать, что китайская экономика в прошлом году несколько пошла на спад, но сейчас вновь вступила в период роста. Поэтому, если смотреть в долгосрочной и среднесрочной перспективе, мы крайне оптимистичны", - сказал Лю Хэ.

Он подчеркнул, что если в процессе развития Китая проявляются какие-либо сложности, то это хорошо, так как позволяет китайцам проверить свои способности.