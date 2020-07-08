Власти Китая назвали условие участия в переговорах по ядерным вооружениям

​Китай готов присоединиться к переговорам по вооружениям в том случае, если Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении КНР.

Китай готов присоединиться к переговорам по вооружениям в том случае, если Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду в ходе брифинга заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Если Соединенные Штаты готовы сократить свои ядерные арсеналы до китайского уровня, то Китай будет счастлив присоединиться к (переговорному процессу)", - заявил дипломат. "Но в действительности мы понимаем, что это невозможно, это не может произойти", - подчеркнул он.

Он также отметил, что "если США и Россия продлят ДСНВ и на его основе продолжат сокращать свои ядерные арсеналы, то Китай примет участие (в переговорах)".