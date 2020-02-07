Власти Китая направили 28,6 млн долларов на лечение коронавируса

Китайский государственный комитет по развитию и реформам направил 200 миллионов юаней (28,57 миллиона долларов США) на помощь в лечении тяжелобольных пациентов с коронавирусом в провинции Хубэй, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Государственный комитет по развитию и реформам в срочном порядке выделил 200 миллионов юаней из центрального бюджета на помощь госпиталю Тунцзи при медицинском институте Тунцзи Хуачжунского университета науки и технологии, который занимается лечением зараженных пациентов в тяжелом состоянии, на строительство отделения для тяжелобольных в народной больнице провинции Хубэй, в частности, на покупки неинвазивных дыхательных аппаратов, электрокардиомониторов и другого важного оборудования", - говорится в заявлении комитета.

По последним данным, смертность от коронавируса в Китае понизилась, как по всей стране, так и в Хубэе и в Ухане. Сейчас она составляет 2,0%, 1,3% и 4,1% соответственно. При этом смертность по всему Китаю, за исключением Хубэя, составляет всего 0,2%.