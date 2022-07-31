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Власти Китая эвакуировали около 70 тыс. человек из-за наводнений на северо-востоке страны

Власти Китая эвакуировали около 70 тыс. человек из-за наводнений на северо-востоке страны Китайские власти за последние три дня эвакуировали порядка 70 тыс человек в связи с проливными дождями и наводнениями в провинции Ляонин на северо-востоке страны.
Другие страны
31 июля 2022 г. 08:18
Власти Китая эвакуировали около 70 тыс. человек из-за наводнений на северо-востоке страны

Китайские власти за последние три дня эвакуировали порядка 70 тыс человек в связи с проливными дождями и наводнениями в провинции Ляонин на северо-востоке страны.

Как сообщило в субботу агентство "Синьхуа", ​​​​​в зоне бедствия оказались почти 80 тыс человек.

По данным агентства, прямой экономический ущерб, нанесенный стихийным бедствием, составил порядка 12,7 млн юаней (около 1,9 млн долларов США). Пострадали более 1,6 тыс. га посевных площадей.

Как уточнила региональная служба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, ливни были настолько сильными, что многие резервуары оказались переполнены. Правительство мобилизовало людские ресурсы и технику для ликвидации последствий затопления.

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